Santa Lucía recibe al Metropolitan

El badmintonista Kevin Cordón disputó el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el Musashino Forest Sport Plaza, contra el indonesio Anthony Ginting, número 5 del ranquin, que el asiático ganó en sets corridos por 21-11 y 21-13. Aunque el marcador diga que el prodigioso zurdo zacapaneco perdió la batalla, la realidad es que ganó y mucho más allá de lo deportivo, tuvo a un continente de su lado y se ganó el respeto del resto del mundo, y aunque no volverá con una medalla colgada del cuello, traerá una de oro incrustada en el corazón.

Pues fue el corazón el que lo llevó a pelear hasta lo último por el ansiado metal porque, desde que Erick Barrondo ganó la medalla de plata en Londres 2012, no habíamos estado tan cerca como lo estuvieron Kevin o Luis Carlos Martínez en esta edición.

Tan sonada fue la historia de Cordón en estas justas, que llegó al mismo presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien estuvo presente en su duelo por la presea de bronce.

El presidente del COI, Thomas Bach, presenció el duelo de Cordón.

Fotos: cortesía: COG

“Aunque haya perdido, todavía no me la creo que haya estado en semifinales y peleando por una medalla”, reaccionó Cordón. “De las cosas tristes y cosas buenas, me voy a quedar con eso. Como deportista lógicamente perdí esa posibilidad de una medalla, y como persona gané mucho”, recapacitó el héroe zacapaneco.

“Me llevo buenas sensaciones. Cuando las cosas se hacen a conciencia y de corazón, siempre van a dar buenos resultados. Esa es la gran ganancia que me llevo de estos Juegos Olímpicos”, reflexionó. “Qué bonito haber vivido esta experiencia y haber sentido el apoyo de Guatemala”, dijo esbozando una sonrisa.

Su paso por Tokio

Su primera victoria en la fase de grupos fue sobre el mexicano Lino Muñoz, por 21-14 y 21-12; siguió el triunfo explosivo sobre el favorito del grupo C, Angus Ka Long, por 22-20 y 21-13, con lo que avanzó a octavos de final.

El indonesio Ginting reconoció el esfuerzo del guatemalteco, al final del juego.

Fotos: cortesía: COG

En la ronda de los mejores 16 superó en intenso duelo al holandés Mark Caljouw por 21-17, 3-21 y 21-19; en la ronda de cuartos le ganó al coreano Kwanghee Heo con parciales de 21-13 y 21-18. Mientras que en semis cayó contra el danés Viktor Axelsen (nuevo campeón olímpico), por 18-21 y 11-21.

Ficha técnica