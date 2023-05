Salubristas se especializan en manejo de las vías aéreas

Foto: IGM

Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) firmaron un convenio que permitirá extender la vigencia de los pasaportes, en 18 meses y 3 años.

La suscripción del acuerdo tiene como finalidad beneficiar a los connacionales en el país y en el extranjero, para que su documento de viaje tenga más tiempo de validez.

Por otro lado, resaltaron que estas opciones tienen un costo más asequible. Para los que deseen aumentar el plazo por tres años, el precio será de US $20 en Guatemala y US $25 en el extranjero, el de 18 meses no tiene ningún costo.