Sabino realizará show en Guatemala

La ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2024 se realizó anoche en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, California, Estados Unidos, en donde se galardonó a lo mejor del séptimo arte y series, que contó con la conducción del comediante estadounidense Jo Koy.

En esta edición 81, más de 300 periodistas internacionales fueron jueces, entre ellos los guatemaltecos David Lepe (columnista de este diario) y Gabriel Arana.

Tras un 2023 marcado por las huelgas de actores y guionistas en Hollywood, la industria audiovisual estadounidense se volvió a vestir de gala. El parón de los guionistas y de los intérpretes acabó, respectivamente, en septiembre y diciembre.

Ludwig Göransson

Mejor banda sonora original Oppenheimer

Anatomía de una caída

Mejor película extranjera

Barbie What Was I Made For?

Mejor canción original Billie Eilish y Finneas

https://twitter.com/DiariodeCA/status/1744194248310657430

Oppenheimer

Mejor película (drama) Christopher Nolan

Cillian Murphy

Mejor actor drama Oppenheimer

Robert Downey Jr

Mejor actor de reparto Oppenheimer

Christopher Nolan

Mejor director Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor película comedia o musical Yorgos Lanthimos

Emma Stone

Mejor actriz comedia o musical Pobres criaturas

Da’Vine Joy Randolph

Mejor actriz de reparto The Holdovers

Justine Triet y Arthur Harari