Rosalía vuelve al flamenco con “Juro que”

Después de dos décadas de haberse despedido de Jean-Luc Picard, el actor británico Patrick Stewart se pone de nuevo el traje del comandante en Star Trek: Picard, nueva serie de la mítica saga de ciencia ficción, que se estrena el viernes en la plataforma digital Amazon Prime Video.



La serie presenta al almirante ya retirado y afectado todavía por la muerte del androide Data. La irrupción en su finca de una joven en apuros, Dahj, interpretada por la también británica Isa Briones, le hace volver a la acción.



Poco más se ha avanzado de este nuevo proyecto, en el que Stewart, de 79 años, ejerce también de coproductor ejecutivo. “La gran suerte de haber sido invitado a ser productor fue trabajar en la serie casi un año antes de empezar a rodar. No escribí, pero pude contribuir con un conocimiento muy profundo de quién era Picard”, explicó el actor en su presentación en París.



Stewart vuelve a un universo conocido: interpretó a Picard durante siete temporadas en Star Trek: La nueva generación (1987-1994) y retomó después ese personaje en la gran pantalla, la última vez en 2002 en Star Trek: Némesis.



La trama se sitúa en esta ocasión en el año 2399, pero, fiel a su esencia, la ciencia ficción no es más que un espejo en el que reflejar la coyuntura socio-política actual.



“Hablamos del siglo XXIV, pero son cosas que literalmente pasan ahora, en 2019: la discriminación, la segregación, la inmigración, las peleas por quién puede tener una tierra o vivir en ella”, añade la estadounidense Michelle Hurd, que encarna a la antigua agente de inteligencia Raffi Musiker.



Ese futuro lejano en el que conviven la raza humana y las alienígenas es también, en sus palabras, una oda a lo diferente: «Ves que el otro no da tanto miedo y que no te va a hacer daño aceptar a alguien, que te va a empoderar y que pueden ser más fuertes juntos», añade la actriz.



Ella es una de las caras nuevas que se apuntan al universo Star Trek, que, en 10 capítulos, acerca a las nuevas generaciones la Flota Estelar, la Federación Unida de Planetas o la mítica nave Enterprise.



Como Hurd, también se estrenan en la saga Briones, el actor chileno Santiago Cabrera, que se pone en la piel del piloto Cristóbal Chris Ríos, o el australiano Evan Evagora, que da vida a Elnor, un joven del planeta Rómulo.



“Nos hemos dado cuenta de que formamos parte de algo especial”, admite este último, sorprendido de que el pasado julio en la convención Comic-Con de San Diego (EE. UU.), cuando ni siquiera había salido el tráiler, la gente se volviera “loca” con solo oír sus nombres.



Todos ellos consideran un lujo además haber podido trabajar con Stewart, que alcanzó la fama mundial con Picard pero forjó su carrera en el teatro clásico londinense.



Los fans, según Evagora, se van a encontrar “un montón de sorpresas”. Novedades acompañadas de un enfoque «refrescante y único», concluye Santiago Cabrera: “Es como una película de diez horas, no son historias individuales. Pasas tiempo con los personajes y los acompañas en el viaje”.

*EFE