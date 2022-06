Foto: EFE

El jurado del Tribunal de Fairfax, en Virginia, EE. UU. declaró este miércoles a la actriz Amber Heard, responsable de difamar al actor Johnny Depp en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post, en 2018, aunque también consideró que él la desacreditó en una ocasión.

En su deliberación unánime, las siete personas del jurado decidieron que Heard debe pagar a Depp US $15 millones, mientras que él a ella US $2 millones. En la primera sentencia, la actriz aseguraba “hablar contra la violencia sexual”, en la segunda decía “representar abuso doméstico y sufrir la ira contra las mujeres que hablan”, mientras que en la tercera sostenía que las “instituciones protegían a los hombres acusados de abuso”.

El jurado, que tardó más de tres días para deliberar, consideró que estas tres afirmaciones eran falsas y fueron escritas con el objetivo de difamar al actor, a pesar de que la columna no lo mencionaba.

El protagonista de Piratas del Caribe pedía a su expareja US $50 millones por daños y perjuicios, aunque finalmente la actriz deberá pagar US $15 millones de indemnización. Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alegaba que el actor había impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclamaba US $100 millones.

Sobre la contrademanda, el jurado consideró que Depp difamó en una ocasión a la actriz, por lo cual deberá pagar US $2 millones.

Mientras se leía el veredicto solo estuvo presente Heard, ya que Depp radicaba en Londres, donde recientemente participó en un concierto con Jeff Beck y Kate Moss, que participó como testigo en una de las últimas jornadas del mediático juicio.