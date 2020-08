Roma le gana a una Juventus sin Cristiano ni Dybala antes de duelo con Sevilla

Roma, EFE.- La Roma triunfó por 3-1 este sábado, con 2 goles y una asistencia del argentino Diego Perotti en el campo de una Juventus ya monarca de Italia y falto por decisión técnica del portugués Cristiano Ronaldo ni el argentino Paulo Dybala, cuando al cuadro romano le faltan 5 días para la cita con el Sevilla en los octavos de final de la Liga Europa de futbol.



El equipo capitalino, entrenado por el portugués Paulo Fonseca, perdía 1-0, por un gol del argentino Gonzalo Higuaín en el minuto 5, pero le dio la vuelta al marcador con dos dianas en jugadas a balón parado, marcadas de cabeza por el croata Nikola Kalinic, ex del Sevilla, y de penal por el argentino exsevillista Diego Perotti (min 20 y 44).



El propio Perotti amplió el margen en la reanudación (min 52) al rematar una perfecta asistencia de Nicoló Zaniolo después de una tremenda acción personal en la que recorrió cuarenta metros de campo.



La Roma, que terminó su Serie A en la quinta posición, salió este sábado en el Allianz Stadium de Turín con un once con varias rotaciones, para que elementos como el bosnio Edin Dzeko, el serbio Aleksandar Kolarov o el armenio Henrikh Mkhitaryan gestionaran energías en vista del Sevilla.



Jugó con Fuzato; Ibañez, Fazio, Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti, Kalinic.



En la Juventus, el técnico Maurizio Sarri no convocó a Cristiano, Dybala ni el bosnio Miralem Pjanic y alineó a tres jugadores de la cantera en el once titular, pues su mirada ya está puesta en el trascendental duelo con el Lyon en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Al final del enfrentamiento, los juventinos fueron premiados, todos recibieron una medalla y levantaron la Copa que los acredita monarcas del Calcio.