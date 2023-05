Rojos y cremas, a resarcirse y Xela debe dar el siguiente paso

Fotos: cortesía Fedefut

Rafael Loredo, director técnico de la Selección Nacional de Futbol Sub-20, anunció ayer el corte final de 21 jugadores con quienes encarará la Copa del Mundo en Argentina, a partir del 20 de mayo.

De los 23 futbolistas que hicieron el viaje para el campamento de preparación en Ciudad de La Plata, en el mismo país de la competición, quedaron descartados Jorge Solórzano y Esteban Mansilla, de quienes Loredo explicó las razones de su exclusión.

“Desde antes de venir al campamento hablamos claro sobre que habría este recorte y que quienes estuvieran en el mejor momento futbolístico seguirían y que dos quedarían al margen, por lo que todos estuvieron de acuerdo con esta condición”, expresó Loredo.

“Quiero aclarar que ambos compañeros son tremendos jugadores, Solórzano como medio y Mansilla como central; los dos tienen un futuro extraordinario en el futbol, pero ahora no están en su mejor momento. Aparte, creo que no han terminado de recuperarse de ciertas lesiones que no les permitieron soltarse y demostrar sus condiciones reales”, manifestó el mexicano.

“Tengo mucha confianza en este grupo, en el balompié que pueden desarrollar y creo que nos va a ir muy bien en el campeonato. Podemos esperar éxitos, vamos a ir partido a partido y estoy muy tranquilo e ilusionado por la capacidad de nuestro equipo, seguro de que llevaremos excelentes resultados de acá”, complementó el estratega.

Entre los convocados se destacan los legionarios Arián Recinos (Red Bulls NY), Néstor Cabrera (Rutgers University), Allan Juárez (UC Berkeley) y Arquímides Ordóñez (FC Cincinnati).