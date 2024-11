Rojos recuperanel mando de la Liga

Fotos: Munixipal

Al finalizar la decimocuarta jornada de la Liga Nacional de Futbol, ayer por la tarde con el duelo entre Guastatoya y Xinabajul, Municipal recuperó el liderato del Torneo Clausura y Comunicaciones, por el momento, está fuera de la zona de clasificación.

La fecha comenzó el viernes, con el triunfo de Malacateco 1-0 sobre Xelajú MC, resultado que le permitió desbancar por segunda semana consecutiva al conjunto de la cima.

Los rojos, por su parte, aprovecharon la caída chiva para volverse a adelantar en la tabla y tomar dos puntos de ventaja, al vencer 2-0 al Deportivo Marquense, que no ha logrado hilvanar resultados y sigue fuera de la zona.

Por la escuadra carmesí volvieron a ser letales sus artilleros José Carlos Martínez y Matías Rotondi, quienes habían estado apagados por distintas razones.

Achuapa volvió a la senda victoriosa y lo hizo a costillas de Mixco, al que superó 2-1 por un error catastrófico de Kevin Moscoso, quien no atajó una pelota que picó en el área y después lo bañó por completo.

Antigua GFC no pudo en casa frente a un Cobán que supo jugarle y se llevó los puntos (0-2).

Los cremas enlazaron 10 partidos sin ganar, incluido el clásico que no tuvo carácter de oficial en Los Ángeles, luego de empatar sin goles de visita frente al colero, Zacapa, que no tiene todavía victorias en el certamen.

El conjunto que ahora dirige Ronald González suma 14 puntos, igual que Antigua, pero los coloniales tienen mejor diferencia de goles que los albos.