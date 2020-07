Rojos confirman el primer caso de Covid-19 en el plantel

El club Municipal dio a conocer en sus redes sociales que Manuel Estuardo López resultó positivo en la prueba de Covid-19, después de un hisopado realizado el Izabal el pasado miércoles.

El jugador escarlata, según el comunicado de club, se encuentra estable y guarda reposo en su residencia donde está tomando las medidas médicas correspondientes.

“Me he sentido bien, gracias a Dios no me ha afectado. La verdad siento como una leve gripe. No tengo dolor de cabeza, ni fiebre de momento”, comentó el defensa nacional.

En la información oficial de Municipal también se hace ver que López ha tratado de no tener contacto con personas que no sean de su familia. “He mantenido la distancia, me he quedado en mi casa en Izabal para no contagiar a nadie más. Estoy tomando mucho líquido, jugo de naranja y zinc”, dijo.

El médico de Municipal, Héctor López, ha tenido comunicación con el jugador y le compartió que había tenido contacto con una persona que había resultado positivo.

Resaltó con el jugador es un paciente asintomático y no tiene necesidad de estar en un centro hospitalario y le recomendaron guardar cuarentena.