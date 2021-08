Roger Federer, The gentleman

Marido perfecto, padre ejemplar, competidor extraordinario, tenista magnífico… todo lo que se escribe y se dice de Roger Federer son elogios y alabanzas hacia él y su brillante trayectoria. Cuando cumple 40 años, el “caballero” suizo alarga su carrera compartiendo reinado con Novak Djokovic y Rafael Nadal como los más laureados del tenis.

Roger Federer cumplió 40 años el 8 de agosto, una edad en la que muchos grandes del tenis ya se habían retirado: Björn Borg lo hizo con 37 años; John McEnroe, a los 33; Pete Sampras, a los 32; por poner algunos ejemplos, aunque otros grandes de la raqueta como Jimmy Connors alargó su carrera hasta los 44 años.

No se sabe si el tenista suizo estirará su trayectoria tanto como Connors, pero lo cierto es que Federer alcanza la cuarentena en un momento de dudas.

Una complicada lesión en su rodilla derecha, de la que se operó en 2020 y en la que ha tenido varias recaídas, le ha impedido llegar hasta las últimas rondas de torneo de Wimbledon (eliminado en cuartos de final), y lo obligó a renunciar a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estoy muy decepcionado porque ha sido un honor y un punto culminante en mi carrera cada vez que he representado a Suiza”, explicaba Federer que fue plata olímpica en Londres 2012 en el cuadro individual y oro junto a Stan Wawrinka en dobles, en Pekín, 4 años antes. A pesar de la decepción por no acudir a Tokio, Federer confirmaba que está haciendo todo lo posible para curar su rodilla y volver a competir lo antes posible. “Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver al circuito a finales de este verano”.

Roger Federer y su esposa Mirka, en una imagen de 2017. EFE/EPA/STRINGER / POOL UK OUT[UK OUT]

La pretensión del tenista nacido en Basilea, participar en el Abierto de Estados Unidos, del 30 de agosto al 12 de septiembre, un torneo clave en la historia del

tenis.

Al último Grand Slam del año acudirán, si las lesiones los respetan: el serbio Novak Djokovic, el español Rafa Nadal y Federer, los denominados Big Three del tenis actual, los tres mejores jugadores de la historia del tenis, ya que cada uno de ellos ha ganado 20 torneos de Grand Slam.

De ganar cualquiera de ellos, desharían esta igualdad y el vencedor se convertiría en el rey absoluto del tenis de 2021. Solo las estadounidenses Margaret Court, con 24 grandes; Serena Williams, con 23; y la alemana Steffi Graf, con 22, superan al Big Three masculino.

Para Federer es un reto más en su carrera. Nadie ha conseguido un Grand Slam con 40 años. El más cercano fue el australiano Ken Rosewall, que en 1972 venció en el Abierto de Australia con 37 años y 2 meses. Tampoco la edad de sus rivales, Djokovic tiene 34 años y Nadal 35, es una ventaja para el suizo, que las dos últimas temporadas ha sufrido un duro castigo por su maltrecha rodilla.

“¿Cuánto tiempo más voy a jugar?”, se preguntaba el suizo en una entrevista a Le Figaro, en mayo de 2019. “No lo sé. Tengo la impresión de que cuanto más lo piense, antes llegará”, dijo.

Roger Federer cumple 40 años el 8 de agosto. El tenista suizo durante su última participación en Wimbledon, el pasado 29 de junio EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Por: Redacción de Deportes / EFE