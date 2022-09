Roger Federer anuncia su retiro al final de la Copa Laver

Madrid, EFE. El tenista suizo Roger Federer, exnúmero uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, ha anunciado este jueves su retiro, que se hará efectivo al término de la Copa Laver, torneo por equipos que él mismo promueve y que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.



Federer tiene 41 años y dirá adiós luego de “una aventura maravillosa” de 24 años, pero después de 3 últimas temporadas que han supuesto “un reto en forma de lesiones y cirugías”.

El suizo @rogerfederer de 41 años, sorprendió este día al mundo del deporte y del tenis, al anunciar su retiro de las canchas, debido a las múltiples lesiones. El tenista se despidió con una emotiva carta.



Vía: Máx Pérez pic.twitter.com/jo71lbd0OY — Deportes_DCA (@DeportesDCA) September 15, 2022

El jugador de Basilea, cumbre de la elegancia tenística, en particular en el juego de hierba -superficie sobre la que ganó ocho títulos de Wimbledon-, hizo público un comunicado en el que señala que ha hecho todo lo posible “por regresar de forma competitiva”, pero que su cuerpo tiene “capacidades y límites” y le ha enviado “un mensaje muy claro”.



“Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva«.



Se retira con 103 títulos, un balance de 1251 partidos ganados y 275 perdidos y unas ganancias oficiales, según la ATP, de US $130.5 millones.