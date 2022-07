Rodrigo Saravia, nuevamente al extranjero

Foto: Facebook de Rodrigo Saravia

El mediocampista nacional Rodrigo Saravia se convierte nuevamente en legionario, esta vez fichado por un club de Sudamérica.

Este miércoles recién pasado, por medio de sus redes sociales, el Club Comunicaciones F.C. informó la desvinculación con el jugador de la Selección Nacional, agradeciendo también la dedicación y el esfuerzo brindado al club.

El Club Plaza Colonia de Deportes es el equipo en el cual participará Saravia, a partir de la próxima temporada. Este club, originario de Colonia de Sacramento, Uruguay, y actualmente se encuentra en la Primera División del balompié de ese país.

El Plaza Colonia cuenta dentro de su palmarés 2 trofeos de torneos cortos, Clausura 2016 y Apertura 2021.

El ahora exjugador de Comunicaciones, de 29 años, comentó en su cuenta de Instagram: “¡Hoy es un día lleno de emociones para mí! Me toca despedirme de esta Gran institución, de un Gran Club, Comunicaciones FC. Desde el momento que llegué, hasta hoy, me hicieron sentir como en casa, como una gran familia. Han sido 4 años absolutamente maravillosos, donde el club me ha brindado todas las herramientas para triunfar y donde yo he entregado todo de mí, para lograr los objetivos grupales y personales, sin escatimar absolutamente nada, dando ese extra que se requiere para pertenecer a esta linda institución, ya que este club es de altísima exigencia y la historia nos lo exige”, despidiéndose así del club albo.