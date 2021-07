Rodas protagoniza la prueba de ruta olímpica

Después de perder su partido de la primera ronda, la joven de 12 años de Siria le dijo a Olympics.com por qué simplemente llegar a Tokio 2020 fue un logro y lo que tomó de la experiencia.

Hend Zaza, de 12 años, salió del Gimnasio Metropolitano de Tokio con la cabeza en alto.

A pesar de perder su partido de la primera ronda en sets seguidos: 4-11, 9-11, 3-11 y 5-11 contra la austriaca Liu Jia este sábado (24 de julio), la palista siria logró producir algunas sonrisas.

“Llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio ya fue un logro, no me pidieron que ganara, me pidieron que jugara bien”, dijo después a Olympics.com. “Creo que tuve una buena actuación y aprendí de la derrota”.

“Con suerte, en los próximos Juegos Olímpicos, habrá algo para mí”.

Zaza ha desafiado las grandes probabilidades, emergiendo de la Siria devastada por la guerra para convertirse en la jugadora de tenis de mesa más joven de la historia olímpica y abanderada de su país en la ceremonia de apertura.

Fue un alivio bienvenido escuchar el fuego de artillería mientras entrenaba en casa en Siria.

Había un abismo de experiencia entre los jugadores, ya que la seis veces olímpica Jia ganó el título europeo en 2005, 4 años antes de que naciera Zaza.

“En mi opinión, logré algo. Una niña de 12 años que juega contra una de 39 y se lleva 9 o 10 puntos, esto es un logro”, dijo. “Por supuesto, quería ganar y llevarme uno o dos partidos, pero con suerte en los próximos Juegos Olímpicos”.

El tenis de mesa no tiene restricciones de edad, y Zaza también es la competidora más joven en todos los deportes en Tokio 2020.

El atleta más joven registrado en unos Juegos Olímpicos fue el gimnasta griego Dimitrios Loundras, de 10 años, quien compitió en el nacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896 y ganó una medalla de bronce por equipos. (Cortesía: Olympics.com)