Risas, lágrimas y secretos en Venecia bajo la nieve

El productor colombiano Ovy On The Drums ha lanzado su nuevo EP junto al cantante Myke Towers, titulado Cassette 01. En este mezclan diferentes estilos de música urbana con la colaboración de varios intérpretes.

El disco fue grabado en Puerto Rico, en el estudio de Towers. Una de los temas, Pobre Diabla, trata sobre reflexiones en relaciones pasadas. Además, incluye colaboraciones con Saiko y Ryan Castro.

Reconocimientos y trayectoria

Ovy On The Drums ha ganado premios Latin Grammy y un Grammy por su trabajo en el álbum Mañana será bonito de Karol G. También ha trabajado con J Balvin, Sebastián Yatra, Becky G y Rauw Alejandro. Además de sus contribuciones, tiene varios sencillos en solitario, como El amor sí va y no puedo fingir.

Recientemente visitó nuestro país donde ofreció un concierto en un festival de verano. “Hace cinco años fue mi primera presentación en Guatemala, me siento muy feliz de volver. Esta nación es especial para mí. Me causa mucha alegría regresar con música nueva y con algunas canciones que ahora son éxitos reconocidos. Quiero decirles especialmente a aquellos que tienen un sueño, no importa si es en la música, el arte o cualquier cosa que les apasione, que luchen y se esfuercen, que se puede lograr si creen en ustedes mismos con disciplina y, sobre todo, que nunca dejen de soñar”, indicó

Ovy.