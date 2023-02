Riesgo en la vía pública

Dr. Bibek Debroy Presidente del Consejo Asesor Económico del primer ministro del Gobierno de la India

Hace poco, India celebró 75 años de Independencia. La idea de Amrit Kaal se extiende a los próximos 25 años, hasta 2047, cuando India celebre el centenario de su independencia. La India de 2023 es diferente de la India de 1947 y la India de 2047 será diferente de la India de 2023 en formas que pocos pueden prever y proyectar hoy.

Si uno echa la vista atrás, ¿cuántos habrían adivinado los cambios que se han producido en la India en los últimos 25 años? El mundo es incierto y el largo plazo aún más. Aunque el futuro siempre es incierto, el estado actual del mundo se ha visto impregnado de una dosis adicional de incertidumbre: Covid, tensiones geopolíticas, colapso del sistema multilateral y del regionalismo, retirada de los países avanzados de la globalización y la temida expresión de “recesión” en algunos de esos países.

Se trata de sacudidas externas que se han abatido sobre India, al igual que sobre muchas economías de mercado emergentes, y que ponen de relieve el colapso de las instituciones que proporcionan bienes públicos mundiales, incluidas las instituciones de Bretton Woods. De paso, la gobernanza mundial todavía tiene que aceptar el ascenso de economías como India.

A menudo se cita a Lord Keynes, normalmente fuera de contexto. Una cita cliché es: “A largo plazo todos estamos muertos”. Si se lee el texto completo (The Tract on Monetary Reform, 1923), se verá que la intención no era exactamente la que transmiten las citas fuera de contexto.

Hay mucho que es incierto, en el presente y en el largo plazo del futuro. Pero también hay muchas cosas seguras. Dentro de esa franja de certidumbre, es imposible discutir el inexorable ascenso económico de India. En un momento dado, se habló mucho del informe de Goldman Sachs, sobre el sueño con los Brics y el camino hacia 2050, redactado en 2003.

(1) En ese informe, la tasa real media de crecimiento del PIB de India se situaba en torno al 5.5 por ciento, y la explosión del PIB agregado y del PIB per cápita de aquí a 2050 se explicaba por la naturaleza de la función exponencial. (2) Ese informe no contenía cifras para 2047, pero sí para 2045.

