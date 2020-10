Ricky Martin actuará en la cinta navideña “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

El cantante venezolano Anthony Galindo, quien formara parte del Grupo Menudo y MDO, falleció ayer en Florida (EE. UU.) después de que intentara suicidarse la pasada semana debido a la depresión que sufría, informó la familia en un comunicado.

Anthony Galindo, de 41 años y conocido popularmente como ElPapiJoe, fue ingresado en un hospital después de haber atentado contra su vida el pasado 27 de septiembre y falleció ayer.



La familia ya había informado este viernes que se estaba preparando para “despedirlo”, pues los daños sufridos por el artista hacían que su estado no fuera “compatible con la vida”.



“Anthony Galindo Ibarra habría entrado en una profunda depresión a causa de los estragos provocados por la pandemia del Covid-19 en la pujante industria, el arte, espectáculo y profesión en general, que han sido muy afectados ante el confinamiento y cese de actividades en vivo”, informó la familia en un comunicado.



Sabedora de que el final de Anthony Galindo estaba cerca, la familia abrió una cuenta en la plataforma digital GoFundme, en la que han recaudado hasta el momento no menos de US $10 mil (Q77 mil 863.3).



Sus órganos serán donados como fue su expresa voluntad en vida, dijo la familia en un comunicado, en el que indican que en los próximos días darán a conocer los detalles de la funeraria donde se le dará el último adiós.



Anthony Galindo, cuyo nombre real era Edgar Antonio Galindo Ibarra, formó parte desde 1995 de la última etapa de Menudo junto a sus compañeros Abel Talamántez, Alexis Grullón y Didier Hernández.



Posteriormente, en 1997 pasó a integrar el grupo de balada-pop MDO, que surgió tras la disolución de Menudo, fenómeno musical de la década de 1980 creado en 1977 por el productor Edgardo Díaz y del que salieron estrellas como Ricky Martin y Robi Draco Rosa.

*EFE