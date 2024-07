Richard Gere da un salto a la televisión y se incorpora a The Agency

El actor estadounidense Richard Gere, de 74 años, se incorporará al elenco de The Agency que produce Showtime, en lo que será su primer papel importante para una serie de televisión, informó The Hollywood Reporter (THR), ya que anteriormente había actuado en papeles pequeños en un par de miniseries.



Gere se une a Michael Fassbender y a Jeffrey Wright en la nueva versión estadounidense del drama político francés The Bureau, según el medio especializado.



“Gere es único en su clase, adorado por generaciones de seguidores en todo el mundo por su excepcional habilidad para infundir profundidad y autenticidad en cada papel que desempeña”, dijo Chris McCarthy, codirector ejecutivo global de Paramount y presidente/director ejecutivo de Showtime y MTV. Estudios de entretenimiento, según el medio estadounidense.