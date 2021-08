Ricardo Arjona regresa a los escenarios

Está pausada la intensa batalla online entre los fanáticos de He-Man y el showrunner de la nueva serie Masters of the Universe: Revelation. Hace mucho tiempo que no veía tanto odio en las redes sociales hacia una serie animada. Solo recuerdo la reciente victoria de la cultura de cancelación contra Pepe Le Pew. Ya ni lo dejaron salir en Space Jam: A New Legacy (2021).

“Mentiroso”, “impostor” e “hipócrita” se leían en los títulos de videos de youtubers al calificar a Kevin Smith, el responsable creativo de las que debieron ser las nuevas historias de He-Man y sus amigos. “Progre”, “panfletista” y “falsa” aseguraron estos influencers de la web que resultó ser Masters of the Universe: Revelation. A este movimiento también se le unieron varios de mis amigos en sus respectivos Facebooks.

A muchos de estos críticos aficionados se les llamó haters. Pienso que no todos lo fueron. Tengamos en cuenta que toda persona que ve un filme o serie de televisión tiene el derecho de decir si le gustó o no. El hecho de que no haya conectado con una obra, no lo convierte en un odiador de vocación. Los haters muestran actitudes negativas u hostiles de manera sistemática. Esto incluye insultos y amenazas.

Ah, pero Smith no se quedó callado. “Crezcan de una maldita vez”, respondió.

Si no están al tanto de este tema, Masters of the Universe fue una serie animada que todos los niños vimos durante las tardes en los años ochenta. La admiración al programa televisivo se completaba con la compra de las figuras de acción, que incluían transportes y castillos, cortesía de Mattel.

Hace poco se estrenó en Netflix Masters of the Universe: Revelation, una nueva serie en la que los personajes principales He-Man (el héroe) y Skeletor (el gran villano) tienen poca intervención. Quienes reciben el mayor protagonismo son las manos derechas de estos gigantes de la historia y, ambas, son mujeres (Teela y Evil-Lyn).

Confieso que se me facilita manejar esto con la cabeza fría ya que nunca fui fanático de He-Man. Aunque vi todos los capítulos de niño, nunca conecté del todo. Además, tuve muy pocos muñecos de los Amos del Universo. Mi hermano mediano ya había nacido cuando comenzó la serie, así que el presupuesto de mis papás había cambiado drásticamente: Más pañales y medicinas, menos juguetes.

Comprendo que a mis contemporáneos les haya molestado las decisiones de Kevin Smith, pero también entiendo la necesidad de este creador de explorar nuevas historias con estos legendarios personajes.

Claro, con un poco, tan solo un poco de honestidad en el tráiler y en algunas declaraciones de Smith, este malestar no se hubiera desbordado.

Y ante el enojo de los fanáticos que gritan: “Dejen de matar a mis héroes”, pues en este caso pueden terminar su luto. Si algo he aprendido con tantos años de ver televisión es que He-Man reaparecerá en la segunda parte de la serie, ya verán. Y gritará: “Por el poder de Grayscull”, como si no hubiera estado “muerto muerto”.