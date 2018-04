Reto impulsará al turismo deportivo

Tacaná, Tajumulco, Santa María, San Pedro, Fuego, Chicabal y Acatenango forman parte del reto Siete volcanes en siete días, que promueve el atleta Joseph Gagnon para impulsar el turismo deportivo en el mundo.

“Escogí Guatemala porque es una tierra linda con recursos naturales espectaculares y lugares maravillosos”, expresó el fundador de The High Performance Life.

Jorge Mario Chajón, director del Inguat, destacó que el turismo deportivo pone en evidencia la calidad de los recursos naturales con que cuentan los países, y la participación de atletas extranjeros de alto rendimiento permite promover a Guatemala como sede de actividades de aventura de primer nivel.

Becas

Gagnon, que cuenta con el apoyo de la organización Chime IN (The Change is Me) y la empresa Empowering Business Latin American (EBLA) para efectuar su travesía, dijo que los fondos recaudados serán destinados a becar jóvenes de la Fundación Remar, en el marco del programa denominado Educación: Un regalo para toda la vida.

“Una de las mejores maneras de ayudar al crecimiento de un país es por medio de la generación de empleos y oportunidades de formación”, comentó Mildred Espinoza, directora ejecutiva de EBLA. Brenda Jiguan