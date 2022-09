Restaurante propone nuevos platillos en las fiestas patrias

Fotos Cortesía: PIZZA HUT

La multinacional de comida rápida Pizza Hut, en colaboración con la empresa de alimentos Beyond Meat, realizó el lanzamiento del primer menú completo en Latinoamérica hecho a base de carne 100 por ciento de origen vegetal Beyond Hut Menu, que cuenta con 7 nuevos platillos.

La nueva propuesta está disponible todos los días en los restaurantes ubicados en el territorio nacional, desde desayuno hasta la cena, para que los clientes puedan degustar de los platillos.

El menú consiste en desayunos, entradas, pizzas y pastas, entre las que se encuentra la pizza Suprema Beyond, pizza 3 quesos, 3 carnes Beyond, pasta cavatini Alfredo sausage Beyond, entre otras.

Se destacó que Beyond Meat es la marca líder y más innovadora en alimentos 100 por ciento de origen vegetal en Estados Unidos. Sus productos están combinados con ingredientes naturales, a base de plantas que son una excelente fuente de proteína, sin hormonas, ni colesterol y lo mejor, sin comprometer el sabor.

El menú se podrá disfrutar, por tiempo ilimitado, en cualquier restaurante de Pizza Hut del país, o solicitarse al 1744, por medio de la app o la página https://www.pizzahut.com.gt