Residente regresa a Guatemala con su gira Las letras no importan

El reconocido artista puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, se presentará en Guatemala el próximo 21 de noviembre en el Fórum Majadas, zona 11 capitalina, como parte de su gira Las letras no importan.

La visita estaba prevista para una fecha anterior, pero fue reprogramada por las promotoras Show Business Guatemala y En Vivo Producciones.

Durante el concierto, Residente ofrecerá un recorrido por sus éxitos y promocionará su más reciente producción musical, en la que explora diversos géneros y temáticas sociales.

Además de su faceta musical, el multipremiado artista es conocido por su labor como escritor, cineasta y activista, lo que añade un toque único a cada uno de sus proyectos.

Su último disco incluye videos dirigidos y protagonizados por él mismo, entre ellos This Is Not America, René, Quiero ser baladista (junto a Ricky Martin); Problema Cabrón (con WOS), Ron en el piso y 313, una colaboración en la que participan Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Con esta serie de temas y videoclips, Residente continúa mostrando su versatilidad y su compromiso con el arte y la crítica social.