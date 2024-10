Reportan ríos crecidos en Huehuetenango y San Marcos

El Seguro Agropecuario está dirigido a las y los productores que no pueden acceder a una oferta de seguro, adaptado a sus características como el tamaño de producción y dispersión en el territorio, además por tener varios cultivos o actividades productivas.



La característica de este seguro es que es ciento por ciento subsidiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que así reconoce el esfuerzo de las y los agricultores que se capacitan y producen con calidad, brindándoles respaldo ante los fenómenos climáticos extremos, como exceso de lluvia o sequía.



Cómo cobrar la indemnización por daños a cultivos:



Las y los beneficiarios reciben un código en su teléfono celular, con el cual deberán acudir a cualquier cajero 5B del país. Luego deberán ingresar dicho código, junto a su número de DPI, así como ingresar el monto de la cantidad.



Se recomienda que el código sea personal y que no lo comparta con nadie. El MAGA no realiza ningún cobro por trámites del Seguro Agropecuario. Cualquier anomalía debe denunciarla al número 1557.