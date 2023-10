Remesas mantienen crecimiento proyectado para 2023

El envío de divisas a septiembre por parte de guatemaltecos que viven en el extranjero aumentó 10.9 por ciento en comparación con el mismo período de 2022 y mantiene el ritmo de crecimiento previsto para el cierre de 2023, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat).

Al noveno mes del presente año, las remesas sumaron US $14 773.6 millones, lo cual es un incremento de US $1452.4 millones en comparación con el lapso anterior (US $13 321.3 millones), señala el reporte del Banguat. Esos recursos económicos provienen principalmente de Estados Unidos, donde residen alrededor de 2.8 millones de connacionales, según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La mayor cantidad vive en Maryland, Nueva Jersey, Florida, Virginia, Texas y California, así como en la ciudad de Nueva York. En total, en esas regiones suman 1.8 millones, lo que representa el 64.3 por ciento del total, refieren los números oficiales.

En perspectiva

Lo acumulado a septiembre, y a falta de tres meses para que concluya el año, representa el 81.9 por ciento de todo lo que ingresó al país en 2022 (US $18 040.3 millones) y el 96.6 por ciento de 2021 (US $15 295.7 millones), se infiere de las estadísticas del banco central.

“Cerraremos en 2023 con US $20 mil millones, lo que representa un 20 por ciento del producto interno bruto (PIB), un dinamizante de la economía local, ya que se invierte en consumo, construcción y comercio”, dijo recientemente el titular de la mencionada entidad, Alvaro González Ricci.