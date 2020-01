Remesas familiares alcanzan cifra récord en 2019

El año pasado, los guatemaltecos en el exterior enviaron US $10 mil 508 millones 307 mil 400 (Q81 mil 19 millones 50 mil 54) en remesas. El monto representa un incremento del 13.14 % en comparación con 2018, cuando fueron US $9 mil 287 millones 770 mil 700 (Q71 mil 608 millones 712 mil 97), según el Banco de Guatemala (Banguat).

Octubre, con US $999 mil 957.4 (Q7 mil 709 millones 671 mil 554); agosto, US $980 mil 570.5 (Q7 mil 560 millones 198 mil 555), y mayo, US $974 mil 565.9 (Q7 mil 513 millones 903 mil 89), fueron los meses de 2019 con las cifras más altas de ingresos reportadas por el banco central.

Respecto de 2018, las cifras sobrepasan la proyección del Banguat, de US $10 mil 309 millones 500 mil (Q79 mil 486 millones 245 mil), es decir un aumento de 11 % en 2019. En el último quinquenio, la variación interanual en el ingreso de estas divisas se mantiene sobre el 13 % de crecimiento.

Para este año, la institución financiera nacional estima un ingreso de remesas familiares de US $11 mil 340 millones 400 mil (Q87 mil 434 millones 484 mil). Eso significaría un aumento de 10 % respecto de 2019.