Reconocimiento histórico

La visibilización de las opresiones, condiciones de vida y problemáticas que las mujeres vivimos, producto de un sistema de dominio múltiple es resultado del trabajo laborioso de muchas mujeres que desde hace décadas han dedicado su vida y trabajo a interpretarles, nombrarles y accionar para su transformación.

Por eso, nombrar a esas mujeres es necesario, como un hecho de reconocimiento y justicia entre las mujeres que hemos caminado juntas. Hoy quiero nombrar a algunas de estas últimas décadas, reconociendo que la lucha de las mujeres en el mundo, y en este territorio llamado Guatemala, se remonta a tiempos atrás, y que en este nombrar puede ser que muchas se queden fuera, o porque la memoria no me dio, o porque en este espacio tan pequeño no caben todos los nombres.

El inicio del movimiento de mujeres no sería hoy sin el aporte de las mujeres que tuvieron el valor de nombrar el genocidio que se cometía en el país: Rosalina Tuyuc, Fermina López, María Canil, Marcia Méndez, Rosario Cuevas, Nineth Montenegro, Aura Elena Farfán, Lilian Rivas, Esther de Herrarte y doña Chusita Palencia, entre otras.

Es a finales de los ochenta y principios de los noventas que mujeres desde distintos lugares desde su acercamiento a los feminismos, iniciamos a organizarnos y debatir alrededor de lo estructural, del poder, de la historia colonial de América, de la vinculación de las múltiples opresiones y de la necesaria recuperación de nuestros cuerpos.

Entre la creación de instancias como Coincidencia de Mujeres, Sector de Mujeres, la Red de la No Violencia, la Coordinadora para Acciones Legales a favor de las mujeres, la Comisión de la Mujer de COPMAGUA, el Comité Beijing y otros espacios orgánicos en organizaciones o movimientos sociales mixtos, es que se va configurando el reinicio de un movimiento de mujeres diverso.

Algunas de las mujeres que participaron en la conformación de esta red de redes, que todavía continúa son: Mariel Aguilar, Giovana Lemus, Alma Odeth Chacón, María Eugenia Lemus, Claudia Acevedo, María Eugenia Mijangos, Ovilia Pelicó, Sonia Escobedo, Olga Rivas, Lorena Robles, Rosa Escobar, Sandra Morán, Rosa María Wantland, Edna Rodríguez, Malvina Armas, Yolanda Pérez, Maritza Velásquez, Claudia Gaitán, Martha Godínez, Isabel Sáenz, Sonia Escalante, Ana María Cofiño, Paula del Cid, Manuela Alvarado, Marisol Chávez, Rosa María Tacán, Justina Tzoc, María Morales, Consuelo Cabrera, María Guadalupe García, Bertha Chete, María Dolores Yoc , Magaly Dávila, María Velásquez, Jaqueline Cuyán…

Por último, pero igual de importante quiero reconocer a los medios de comunicación feministas: Voces de Mujeres y el Periódico Feminista laCuerda, por su valioso aporte a nombrarnos y hacernos visibles tanto a las mujeres como a nuestras propuestas.