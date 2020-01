Reconocimiento a Instituto Emiliani

Desde 2015, las cifras han aumentado arriba de este porcentaje.

Las remesas recibidas en 2019, de US $10 mil 508 millones 307 mil 400 (Q81 mil 19 millones 50 mil 54), mantienen el ritmo de crecimiento interanual arriba del 13 % registrado en el último quinquenio, según estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Lo enviado por los guatemaltecos en el exterior, el año pasado, representa un incremento de US $1 mil 220 millones 536 mil 700 en relación con 2018, cuando fue de US $9 mil 287 millones 770 mil 700 (Q71 mil 608 millones 712 mil 97). La diferencia es de 13.14 %.

Desde 2015, el Banguat registra cada año aumentos de no menos de 13 % respecto del período inmediato anterior. En ese año, el ingreso de divisas fue de US $6 mil 284 mil 977 mil 800 (Q48.4 millardos), es decir, 13.4 % más que en 2014.

“El crecimiento en las remesas es uno de los factores que permite un buen desempeño macroeconómico del país.” Víctor Martínez

Ministro de Finanzas

En 2016 se reportó un incremento de 13.9 %, al recibir US $7 mil 159 millones 967 mil 600 (Q55.2 millardos); en 2017, con US $8 mil 192 millones 213 mil 100 (Q63.1 millardos), la cifra fue mayor en 14.4 %. Los envíos de 2018, citados arriba, también fueron superiores, en 13.4 %.

Cifra récord

Las remesas captadas en 2019 marcan una cifra récord de los recursos que los connacionales en el extranjero han enviado a sus familiares en Guatemala.

Octubre, con US $999 mil 957.4 (Q7 mil 709 millones 671 mil 554); agosto, US $980 mil 570.5 (Q7 mil 560 millones 198 mil 555), y mayo, US $974 mil 565.9 (Q7 mil 513 millones 903 mil 89), fueron los meses del año pasado con las cifras más altas de ingresos reportados por el banco central.

La cifra total de 2019 sobrepasa la proyección del Banguat, de US $10 mil 309 millones 500 mil (Q79 mil 486 millones 245 mil), con lo cual proyectaba un aumento de 11 % comparado con el año anterior.

El año pasado, las divisas alcanzaron una cifra récord de Q81.1 millardos.

Las remesas son un compensador social. Cerca del 50 % de estos recursos van al consumo y alrededor del 35 % hacia el ahorro e inversión. En este último rubro está la construcción, un sector a donde se apuntalan los envíos en gran medida, refirió Sergio Recinos, presidente del Banguat. Para este año, la institución financiera nacional estima en US $11 mil 340 millones 400 mil (Q87 mil 434 millones 484 mil) el ingreso de remesas familiares. Eso significaría un crecimiento de 10 %.

El decrecimiento del desempleo en Estados Unidos (3.5 %), pese a las políticas antimigratorias, es uno de los factores que favorecen el trabajo y los ingresos de los guatemaltecos que radican en esa nación, lo cual permite que continúen enviando las divisas, consideró Paulo De León, director de la empresa consultora Central American Business Intelligence.