Recaudarán fondos para el Hospigen

“Tengo 26 años, soy mamá de un precioso nene y espero otro, y llevo una vida normal. Practico deporte, he subido al volcán de Agua, algo que no hubiese logrado si no es porque a los 11 meses de nacida me operaron de espina bífida”, relató Luz María Rosales, al agradecer a los médicos y personal del Hospital General San Juan de Dios (Hospigen).

El anterior testimonio fue compartido en la presentación del 28 Festival Gastronómico que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) apoya para la obra social del Club Rotario Guatemala del Este, cuyos fondos recaudados se utilizarán para el equipamiento de instrumental quirúrgico para la Unidad de Espina Bífida e Hidrocefalia, del referido centro asistencial, donde se interviene a cerca de 350 niños al año.

Delfo Chepolina, presidente del Club Rotario, sostuvo que la dependencia médica es única en su clase en Latinoamérica y su apoyo es esencial para los infantes que nacen con este problema congénito, pero que las intervenciones quirúrgias les permiten gozar de una niñez feliz.

Carlos Mancilla, del comité organizador, agregó que el evento expondrá lo mejor de la gastronomía nacional, por lo que invitó a asistir y disfrutar de una jornada de sabores y solidaridad.

El evento

Festival Gastronómico



Fecha: 12 de septiembre

Hora: 19:00

Costo entrada: 250 quetzales

Lugar: Expocenter Tikal Futura