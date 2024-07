Rebeca Lane cantapor las causas sociales

La artista guatemalteca dedica sus letras al amor propio, la sensibilización y búsqueda de justicia.

Rebeca Eunice Vargas Tamaya, conocida artísticamente como Rebeca Lane, rapea y baila al ritmo de sus mensajes de empoderamiento, amor, lucha de clases, adopciones, las mujeres y más.

A través de una amena charla, nos compartió sus reflexiones y respuestas francas sobre su trayectoria, de cómo ha sido su vida a partir de la maternidad y sus planes a futuro, los que continúan a toda marcha.



¿Qué cambios ha habido, tanto profesionales como personales, desde que comenzó su carrera?



De trayectoria un cambio muy grande porque nunca pensé que iba a vivir de la música, cuando empecé era una necesidad de expresión del momento. Mi objetivo era una carrera académica, que antes combinaba con mis giras; sin embargo, a los dos años de estar en esa dinámica, lo que ganaba ya me daba lo suficiente. Todo esto fue para mí un indicativo de que era el camino correcto, se me abrieron las puertas y ahora logro sostener a mi familia.

Gracias al trabajo que realizo en Guatemala, donde es complicado vivir del arte, es como un logro no solo personal, sino también colectivo. Agradezco a quienes me escuchan, pues es un género musical para un público con gustos muy particulares.



¿Qué le gusta transmitir y a dónde llega su contenido musical? Me escuchan mujeres de mi edad, feministas o quienes estén interesadas en los derechos humanos. No obstante, me oyen muchas jóvenes, lo cual ha sido interesante ya que habla de esas experiencias que vivimos todas, aunque seamos de distintas edades.

Somos guerreras, Mujer lunar, Corazón nómada, Este cuerpo es mío o Alma Mestiza son algunos sencillos con poderosos mensajes, qué le inspiran.

Desde que soy mamá, mucha de las composiciones son pensadas en mi hija; también las que somos madres, tías o están acompañando a las infancias, o son educadoras, utilizan mi música como una forma de introducir algunos temas. Soy consciente de que mis melodías tienen usos pedagógicos, como por ejemplo, Flores rojas, dirigida a las niñas, en la cual hablamos de la menstruación, no desde un proceso biológico o fisiológico que va a pasar en el cuerpo, sino de las emociones.

Encontraba en el canto y la poesía una forma de expresión y otros sencillos nacen del enojo. Mi proceso creativo es emocional y máxime al vivir en Guatemala que nos da sorpresas todo el tiempo.



¿Considera que la música puede ser una herramienta de sensibilización actual?



A veces en una canción de dos o tres minutos se descubre una realidad. Recientemente, presentamos Estamos aquí, que habla sobre las adopciones ilegales, y he percibido cómo la gente empieza a escucharla y presta atención a la historia que se interpreta. Algunos quizás no sabían que esto ocurrió en Guatemala y que a partir del sencillo y el video ya conocen.



¿Cuál es su opinión sobre las adopciones ilegales y cómo nace la inquietud de abordar el tema a través de su más reciente sencillo?



Esta canción se compuso por invitación del colectivo Estamos aquí, que son jóvenes adoptados en países occidentales, que tenían muchas inquietudes. Se dieron cuenta de que hubo muchas irregularidades durante el proceso, así que regresaron a Guatemala para buscar a sus familias y se enteraron de historias terribles. El pasado 12 de julio, en el Palacio Nacional de la Cultura, el Estado de Guatemala ofreció disculpas públicas por las adopciones irregulares y durante la introducción hablaron distintas personas que explicaron que los niños se vendían entre 12 mil y 80 mil dólares, por mencionar algunos datos.

Hay que nombrar las situaciones, analizar qué pasó y sanar este tejido social dañado. Considero que, aparte de ofrecer disculpas, debe principiarse por los mecanismos de búsqueda y reunificación de las familias para aplicar justicia.



¿Cómo ha sido combinar el rol de mamá y sus múltiples actividades? ¿Visualiza a su hija participando en sus espectáculos a futuro?



Ha sido interesante aprender a cómo lidiar con distintos papeles, no el de ser mamá, sino de ser artista, de tener una vida pública, pero a la vez proteger a mi hija. Los niños no tienen conciencia de los alcances que implica su exposición en las redes sociales, yo quisiera que primero fuera una decisión que ella tomara en el momento que tuviera la capacidad de comprender las consecuencias de la posición pública a esa escala. Me gustaría que fuera una decisión autónoma, a lo mejor quiere ser abogada, auditora… si es así la voy a apoyar y no forzar.

En pocas palabras