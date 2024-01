Realizarán velada musical

Foto: Cortesía Mundial de Música

Durante la ceremonia recién pasada de los Critics Choice Awards 2024, el tema I’m Just Ken, interpretado por el actor Ryan Gosling para el fenómeno taquillero Barbie, obtuvo el galardón en la categoría Mejor Canción.

En la velada del pasado domingo, cuando se otorgaron los premios de la critica cinematográfica, en Santa Mónica, California, Estados Unidos, la melodía que fungió como banda sonora del filme sobre la famosa muñeca, fue la acreedora de un reconocimiento, y superó temas como What Was I made For, de Billie Eilish, y Dance the Night, de Dua Lipa, ambos pertenecientes a la misma película.

Los escritores de la sensación musical, Mark Ronson y Andrew Wyatt, junto a Gosling, fueron convocados al escenario para recibir la estatuilla. Sin embargo, el actor que interpretó a Ken permaneció entre el público y mostró el apoyo a sus compañeros desde la mesa, con una reacción de sorpresa en el rostro.

Los ganadores, luego del evento, platicaron con los medios de comunicación tras bastidores, en donde Ronson mostró su entusiasmo frente a un posible musical de Barbie en Broadway, y bromeó tener 12 canciones listas. Además, comentó acerca de la perspectiva de ver a Gosling interpretar Im Just Ken en los premios Óscar de este año, a lo que el compositor respondió: “Con muchas ganas”.