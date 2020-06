Realizan actividades de prevención en Quetzaltenango y Zacapa

No menos de 500 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados retornados al país durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 han sido asistidos con productos de primera necesidad e higiene, informó Anaeli Torres, directora de Protección Especial y Atención No Residencial de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

“Ellos han sido atendidos en los albergues de la SBS, bajo el Nuevo Modelo de Atención a la Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada”, indicó la funcionaria.

El apoyo es posible debido a las gestiones de Bienestar Social, y a las donaciones que ha recibido la institución para el buen recibimiento de estos menores de edad regresados de Estados Unidos y México.

Renovado sistema de atención

Asimismo, este cuidado se facilita como consecuencia del innovado sistema de atención a la niñez y adolescencia migrante que implementa la SBS y que permite dotar de habitaciones completas para cada menor de edad (sin contacto entre sí para evitar la propagación del virus), atención personalizada, acompañamiento digno, control médico, hisopados obligatorios, entre otras atenciones, añadió Torres.

Los víveres entregados fueron seleccionados por una experta en nutrición. Entre estos hay frijoles, fideos, arroz, Incaparina y aceite, entre otros productos adquiridos por la Secretaría y otros que se obtuvieron gracias a donantes, explicaron.

Torres detalló que cuentan con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia y al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.