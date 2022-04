Rayo y Valencia empatan en Vallecas

El sábado recién pasado finalizó la 70 edición de la Vuelta Máster a Guatemala.

Héctor de León se coronó campeón del Círculo Azul, mientras que la mexicana Brenda Margarita Arteaga consiguió el trofeo en el Círculo

Femenino.

Los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá fueron parte de la cuarta y última etapa. El recorrido fue el más difícil de la competición según algunos atletas que participaron en esta, debido a la altura de la cumbre de Alaska y su clima.

De León logró la victoria al ingresar en primer lugar en el Círculo Azul, dejando por detrás a Julio Cirici, con quien disputó el primer lugar durante todas las etapas. “Estoy agradecido con Dios, se logró el objetivo; esto no acaba hasta que no se pasa por la bandera de cuadros. He tenido la preparación desde el año pasado; tuvimos el reto del Quetzal previo a esto y seguimos, ya que en agosto se viene la de invierno”, comentó de León antes de recibir el trofeo de campeón de su círculo.

En el círculo femenino, Arteaga logró superar por mucha distancia a Stephany Maloúf, al ingresar en primer lugar en la cuarta etapa y coronarse campeona de la vuelta y campeona de montaña.