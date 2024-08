Ratifica que De la Vega desobedeció

El audio de una conversación entre el presidente Bernardo Arévalo y la exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, es auténtico y se trata de una plática telefónica en la cual el jefe de Estado destituyó a la exfuncionaria, confirmó el mandatario.

“Esa es la llamada en la que destituí a la ministra, porque no se encontraba en el país, sin tener autorización para estar ausente; por eso tuve que hacerlo por teléfono”, manifestó el dignatario en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

En ese sentido, Arévalo confirmó que la separación de De la Vega del cargo fue porque desobedeció directrices técnicas establecidas para el pago de contratistas y ella utilizó criterios propios para realizar los abonos.

Durante la llamada, el gobernante le hizo ver a la exfuncionaria que había pagado a empresas que no se incluían en el listado que se autorizó con criterios técnicos.

Estaba establecido el orden de los desembolsos, tomando criterios como que la obra ya estuviera supervisada, que hubiera un acuerdo entre el avance físico y presupuestario, que fueran proyectos sin problemas de corrupción y que sería un mecanismo de cancelación gradual, para evitar una

repetición o se privilegiara cada vez a la misma compañía, explicó el gobernante.

Sin embargo, ella hacía pagos y no daba razones de por qué tomaba esas decisiones, pese a que había un orden de cómo realizar las cancelaciones. “Todo esto confirma que la decisión de destituirla fue correcta”, subrayó.

El Presidente reafirmó que la exministra no tenía las calidades en término de confianza. “De hecho, que haya grabado esta conversación que, supuestamente, era privada, y que la haya filtrado es ya una evidencia de que es una persona indigna de confianza”, puntualizó.

Lo niega

Por su parte, De la Vega negó haber facilitado el audio a una organización que bloquea la gestión gubernamental y a un net center que le sirve de eco.

“Reitero con la verdad como lo he hecho siempre y decirle que cuando el Presidente me llamó, yo no sabía ni para qué me quería. Yo no entregué esos listados. Yo no grabé ni menos entregué ese audio”, expresó la exfuncionaria al ser cuestionada por medios de prensa.