Ramos se mantiene firme

Tite y Tabárez, frente a frente, en el camino a Qatar 2020.

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi Tite, elogió ayer a su homólogo uruguayo Óscar Washington Tabárez, entrenador rival en el partido de este martes en Montevideo, por la eliminatoria mundialista sudamericana y al que calificó como un “maestro” para “reverenciar y respetar”.

“Hablar de Óscar es hablar de un profesional, al que se tiene que reverenciar y respetar. Es muy difícil encontrar a un profesional con esa longevidad y con todo el respeto que él emana”, declaró Tite en Sao Paulo, en una rueda de prensa posterior al último entrenamiento y antes de embarcar con destino a la capital uruguaya.

Para Tite, el estratega uruguayo de 73 años y con 14 al frente de la Celeste, “emana respeto” porque “los grandes profesionales no vencen a cualquier costo, vencen encima de una escala de valores morales y educacionales muy fuertes”.

Óscar Washington Tabárez conversa con Cavani, una de las figuras de Uruguay.

“Para quien no conoce el futbol de forma profunda, puede estar pareciendo una demagogia querer hablar del futbol de una forma que no es competitiva. Pero no, Tabárez tiene una base moral, una respetabilidad muy grande”, agregó.

Según Tite, es muy fácil medir las cualidades de Tabárez. “Es solo ver el respeto con el que ustedes (la prensa) hablan de él y ver, principalmente, a los deportistas que trabajaron con él hablar de él”, complementó.

Sobre la posibilidad de alcanzar una trayectoria similar a la del entrenador uruguayo, Tite indicó: “Las culturas son diferentes. Vamos sólo a atenernos a esos aspectos, porque alcanzar esa dimensión del ‘Maestro’ Tabárez es muy grande”.

Brasil, líder invicto de las eliminatorias con nueve puntos en tres jornadas, venció el viernes en Sao Paulo por 1-0 a Venezuela, mientras que Uruguay, cuarto con seis unidades, goleó por 0-3 a Colombia en Barranquilla.

“Vamos a enfrentar a Uruguay, un equipo que viene sólido. Tradicionalmente un clásico, una gama de compromiso con peso de camiseta, con deportistas de alto nivel y eso forma parte de nuestro proceso de afirmación del equipo”, subrayó el entrenador.

Programación

Hoy

15:00 Ecuador – Colombia

15:00 Venezuela – Chile

17:00 Paraguay – Bolivia

17:00 Uruguay – Brasil

18:30 Perú – Argentina