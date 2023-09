Quezada lanza Creo en Ti

Foto: Cortesía 4DX

A partir de ayer, las carteleras de cine se refrescaron con nuevas películas. Tal es el caso de Pinocho: la verdadera historia, que narra como el joven Pinocho huye de su genio creador Jepetto, acompañado por el caballo Tibalt para ver el mundo y se une al circo ambulante dirigido por el buscavidas Modjafocco.

De igual forma Los cachorros espaciales es el relato de tres extraterrestres que estrellaron su nave en nuestro planeta y ahora deben arreglarla para volver a casa. Y, por último, La Monja 2, que cuenta acerca de la hermana Irene y cómo una vez más se encuentra cara a cara con Valak, la monja demonio. Secuela de La Monja (2018).

14 de septiembre

Cacería en Venecia

En la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Hércules Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo, cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del exdetective descubrir una vez más al

homicida.

Foto: Cortesía Century Studios

After: Para siempre

After llega a su fin. Por fin conoceremos cómo acaba la historia de Hardin y Tessa, dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero no saben cómo estar juntas.

Foto: Cortesía Voltage Pictures

21 de septiembre

Los indestructibles 4

El veterano mercenario Barney Esquizo Ross (Sylvester Stallone) y su equipo de estrellas, formado por los hombres más duros (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox…), afrontan un nuevo desafío, en una trama cargada de acción. Para superarlo y salir airosos, deberán recurrir a su ingenio, experiencia y a la fuerza bruta que los caracteriza.

El demonio entre nosotros

Una joven vuelve a su casa familiar con la desesperación de descubrir al autor del asesinato de su hermana Evie 20 años antes. Tras una serie de aterradores encuentros con el fantasma de Evie a las 09:09 de la noche, Margot sabe que debe luchar para conocer la verdad de una vez por todas.

Saw X: El juego del miedo

Situada entre los acontecimientos sucedidos en SAW y SAW II, John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables.

Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como homicida en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentarán a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego.