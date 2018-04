Me hago una pregunta que parece innecesaria: ¿qué es un libro? El problema parece básico y absurdo, pero no lo es. El diccionario no me ayuda mucho, porque entender al libro como un “conjunto de hojas unidas, manuscritas o impresas, que están rellenas con datos”, no satisface a nadie. Este primer intento me permite comprender que el libro es un fenómeno de esos que se escapan de nuestro entendimiento cortoplacista y limitado del tiempo, y que vencen nuestro rango de comprensión acotado a unas cuantas dimensiones.

Al libro habría que considerarlo no como un objeto, sino como un proceso, y uno cuyo principio y fin es ilimitado. Me refiero a que el libro es lo único concreto de todo un fenómeno que implica pensar, escribirlo, editarlo, imprimirlo publicarlo, leerlo y re-leerlo múltiples veces. Y eso no es todo, porque mientras se construye un libro es difícil calcular las infinitas interpretaciones que este podría provocar en el futuro. El libro es tan solo un pequeño vestigio de un sinfín de otros elementos y factores del pasado y del futuro. Jorge L. Borges señalaba que era imposible evitar el plagio plenamente, porque todo nuevo texto siempre dialoga con otros anteriores y posteriores. En ese mismo sentido, el libro no puede pensarse como un producto material estático, porque si en principio es un objeto único, en la práctica este nunca ha sido ni será ese mismo objeto único. De igual manera, la última página no es el fin, porque al publicarse, el libro se abre a todas las lecturas posibles, multiplicándose sus versiones. Este ejercicio puede extenderse hasta el infinito.

En conclusión, no se data solo de una gran empresa constituida por muchas manos y mentes, sino que un libro también es todos los libros en cuanto que aquel es parte de ese diálogo infinito. Si alguien ha tenido la suerte de leer un libro varias veces, en distintas etapas de su vida, quizás pueda haber experimentado este curioso fenómeno al que me refiero. La Odisea de Homero ha sido para mí un buen ejemplo. Cada vez que repito la lectura, he sentido que me enfrento a un nuevo libro. A eso se suma que en la medida en que más libros leo, la Odisea cobra otros ribetes y descubro nuevos fragmentos. Esto no deja de ser misterioso, porque el autor griego no ha cambiado ni una sola letra de su libro desde hace más de 2 mil 500 años.