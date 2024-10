Qué emoción ¡mi primera casa!

Oneida najarro

Subsecretaria de Comunicación

Hace apenas unos días el presidente Bernardo Arévalo anunció la creación de un fondo para primera vivienda, lo hizo en la Plaza Central, durante un concierto de la sinfónica nacional por los 80 años de la Revolución del 20 de Octubre.

Leí en las redes sociales el anuncio gubernamental y los cientos de comentarios que generó la noticia entre los internautas preguntando por información, solicitando en dónde encontrar más detalles o cómo aplicar o poder optar a ese fondo.

Tener tu primer techo propio es emocionante, es normalmente lo que encabeza la lista de deseos de toda pareja, familia o individuo; es un anhelo generacional. Cuando está en vísperas una boda, no falta la pregunta de allegados a los novios ¿En dónde van a vivir? ¿Ya tienen casa?

Sin importar ocupación o condición social, las personas necesitamos un espacio propio en donde descansar, adonde regresar después de cada jornada de trabajo, en donde echar raíces y crecer; no contar con esta puede generar frustración.

La vivienda es más que un simple refugio, representa seguridad, estabilidad, y en muchas culturas, es señal de éxito personal y de madurez. Aunque hay corrientes sobre que es mejor alquilar que comprar, yo aún no termino de cuadrar esa teoría.

Cuántos jóvenes quisieran empezar a ser independientes de sus padres, pero ante la imposibilidad de pagar un alquiler, se quedan en el intento. El sueño de tener casa propia se les torna sombría. Con este fondo anunciado, las personas podrán acceder a créditos pagaderos en plazo de hasta 40 años, con tasas entre el 5 y 5.5 por ciento, menores a las que se ofrece en el mercado. Será el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) el encargado de la gestión.

Ejemplo: una familia o persona individual puede buscar con los desarrolladores de proyectos habitacionales la casa que más se adapte a sus necesidades e ingresos. Solicita el crédito al CHN, en donde se realiza el análisis para determinar si es candidata al fondo. El banco trabajará con el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).

En cuanto a los precios de venta de las viviendas, funcionará así: Menos de Q330 mil a una tasa del 5 por ciento. Desde Q330 mil a Q617 mil a una tasa de 5.5 por ciento. El Fondo empezará con Q750 millones y posiblemente sea ampliado en 2025, según informó el Ministerio de Finanzas.

Otro de los datos que fue dado por ese ministerio es que los interesados deben tener un mínimo de ingresos correspondientes a dos o tres salarios mínimos por familia.

Aún recuerdo cuando ya hace unos buenos años tuve mi primera casita; fue un apartamento en la zona 2. Me emocionaba y contaba los días para cuando se diera la entrega de las llaves. Diseñaba en mi mente cómo distribuiría los muebles, qué cortinas pondría y me imaginaba tomando el café viendo hacia la ventana y dónde jugaría mi pequeña hija. Ni pensaba en los 15 años que me tomaría terminar de pagarlo y ya pasaron.

Desde esta columna mando buenas vibras a los que busquen ser beneficiarios de este fondo ¡persigan sus sueños!