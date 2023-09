Puede transformar su baño en un oasis

Foto cortesía: Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson, que a lo largo de 135 años ha proporcionado productos y soluciones para el cuidado de la salud de las personas, anunció que actualiza su marca y sus segmentos farmacéuticos y de MedTech bajo para demostrar su fuerza colectiva en esa área, informaron los directivos de la firma.

“Nuestro enfoque exclusivo en soluciones de Innovative Medicine y MedTech nos permite innovar a lo largo del amplio espectro del cuidado de la salud en una forma que ninguna compañía puede”, aseveró Joaquín Duato, Chairman of the Board and Chief Executive officer.

Explicó que los dos segmentos de negocios estarán más conectados, y con el tiempo, Jenssen, el segmento farmacéutico transicionará a Johnson & Johnson Innovative Medicine, y MedTech continuará como Johnson & Johnson.