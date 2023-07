Protestas en Francia (II)

EL COMICBUQUERO Alejandro Alonzo https://linktr.ee/elcomicbuquero

Es difícil decir definitivamente cual fue la primera película adaptada de un cómic, pues los registros existentes de los primeros años del cine no son tan detallados. Lo que sí sabemos es que el primer superhéroe adaptado al cine fue Captain Marvel (ahora conocido como Shazam), en 1941. Batman y Superman fueron adaptados en 1943 y 1948, respectivamente. Estas adaptaciones eran “seriales”, películas de corta duración que contaban una historia a lo largo de varios episodios, pareciéndose más a las series de televisión de ahora.

Debido a que los filmes de superhéroes requieren de una fuerte inversión en efectos especiales y maquillaje para poder representar las hazañas de los superhéroes, el género de las adaptaciones vio pocos ejemplos durante las siguientes décadas: Superman and the Mole Men (1951) y Batman (1966). No fue sino hasta el final de los setenta que Hollywood volvió a apostar en las adaptaciones de cómic con Superman (1978), película que fue un éxito de taquilla y de la crítica, y lanzaría una franquicia con varias secuelas durante la siguiente década.

Desde hace casi un siglo, las películas de superhéroes han entretenido al público.

El Batman (1989) de Tim Burton, con su enfoque oscuro y atmosférico, renovó el interés del público en los superhéroes durante los noventa, pero la nueva era de las películas de superhéroes empezó propiamente con el lanzamiento de Blade (1997), seguida por X-Men (2000) de Marc Singer y Spider-Man (2002) de Sam Raimi. Además de las múltiples secuelas de estas franquicias, también hubo adaptaciones de Daredevil, Hulk, The Punisher, Elektra, Fantastic Four y Ghost Rider. Estas producciones contaron con presupuestos más ambiciosos y avances tecnológicos que permitieron una representación más fiel de las habilidades sobrehumanas de los personajes.

Adventures of Captain Marvel (1941), serial protagonizado por Tom Tyler. Cortesía: DC Comics

Los múltiples premios de la popular trilogía Dark Knight, de Christopher Nolan (2005-2012) mostraron al público que las películas de superhéroes podían ser producciones serias.

La entrada al ruedo de Marvel Studios con Iron Man (2008) abrió las puertas del Universo Cinematográfico Marvel, que lleva 32 filmes a la fecha e incluye las primeras adaptaciones de acción en vivo de personajes como Black Panther, Ant-Man y los Guardians of the Galaxy. Por su parte, DC Comics ha triunfado con películas como Justice League, Aquaman, Wonder Woman y Shazam!, así como varias adaptaciones de Superman y Batman, pero en general ha tenido dificultad en replicar el modelo Marvel.

Todo esto ha redundado en una sobreabundancia de superhéroes que pareciera estar erosionando el interés del público por este género de filmes, como varios fracasos de taquilla recientes lo parecieran confirmar. Pero solo el tiempo dirá si es un bajón momentáneo, o si ya va siendo hora de colgar la capa.