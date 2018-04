La Ley de Educación Nacional integra el Sistema Educativo Nacional, en dos subsistemas: el Escolar y el Extraescolar. El Subsistema Escolar, en el cual algunos tuvimos el privilegio de formarnos en edad regular, y las escuelas, colegios e institutos, son el método de hacer posible el proceso formativo. En Guatemala algunas personas ven como algo normal participar de ese proceso y como parte natural de su formación; no pueden imaginarse sin esa posibilidad. Lo que para algunos constituye algo normal, para muchos solo es una ilusión, algo inalcanzable, una oportunidad exclusiva. La pobreza en nuestro país es uno de los factores que impide que todos tengan la oportunidad de educarse y formarse para aspirar a un mejor estilo de vida.

El Subsistema Extraescolar, está destinado a ofrecer oportunidades a los que no han podido asistir a la escuela en el Subsistema Escolar, o han interrumpido sus estudios. Facilita la atención de aquellas personas en sobre edad escolar, para que culminen sus estudios del nivel primario, medio y capacitación técnica laboral, vinculada al emprendimiento; ofrece oportunidades educativas flexibles, fuera de calendarios, jornadas, centros educativos, medios y recursos educativos tradicionales. Un dato importante es que el Subsistema Escolar recibe el 99 por ciento del presupuesto destinado a educación y tan solo el 1% es destinado al Subsistema Extraescolar.

El Ministerio de Educación no realiza por sí solo importantes aportes en la educación extraescolar, son otras instituciones las que se unen y desarrollan esfuerzos significativos para lograr atender a gran cantidad de personas que no están dentro del Subsistema Escolar. El Mineduc ha dado un paso muy importante con la creación del Programa Nacional de Educación Alternativa –Pronea–, es un programa que ofrece oportunidad flexible a los jóvenes y adultos para realizar estudios, certificar competencias, desarrollar estudios libres en el marco de la educación permanente y consultar materiales: visuales, auditivos y documentales. Es una oportunidad extraordinaria, no solo para quienes no han podido realizar estudios, sino también para personas en general que quieran consultar materiales y formarse continuamente, personas que viven en el extranjero como migrantes, para que puedan realizar sus estudios y lograr alcanzar la meta formativa pendiente.

El Pronea facilitará que los migrantes y otras personas que tienen alguna competencia sin certificar, como: pintores, mecánicos, panaderos, chefs, reposteros, entre otros, puedan obtener una certificación y acreditación de sus competencias, y de esa cuenta, incidir en el acceso a una mejor oportunidad laboral.

El Pronea funcionará a través de una plataforma virtual que ofrecerá educación a distancia, en línea y también módulos de autoaprendizaje, para que desde casa en los horarios que mejor convengan al estudiante, pueda desarrollar su aprendizaje, habrá tutores virtuales y presenciales en todo el país, para las personas con dificultades de conectividad a Internet y acceso a equipo. El Pronea marcará un antes y un después en la educación del país. Hago una invitación a todos los jóvenes y adultos que nunca terminaron o no realizaron estudios, para que no dejen pasar esta oportunidad que seguramente cambiará sus vidas, con un programa como Pronea, que llega al estudiante, porque en realidad está en donde el estudiante está.