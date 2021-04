Promueven buenas prácticas en aduanas de la región

El valor de las mercancías puestas a bordo de transporte supera etapa prepandemia.

Al primer bimestre de este año, el valor de las mercancías (FOB) de las exportaciones guatemaltecas alcanzó US $2 mil 175 millones, lo que supera en 4.7% los US $2 mil 76.5 millones registrados el mismo período en 2020, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Esa diferencia significa que las ventas guatemaltecas al exterior han mejorado y ya superan a las de la etapa de prepandemia. Se destaca que los dos principales mercados de los productos guatemaltecos son Estados Unidos y El Salvador, y le sigue el resto de países de Centroamérica y México.

44%

creció la exportación de servicios en el primer trimestre de 2021.

En los lapsos comparados, los despachos a Estados Unidos y El Salvador crecieron de US $639.1 millones a US $657 millones y de US $228.8 millones a US $233.1 millones, respectivamente, según el banco central.

En las exportaciones de 2020, lideraron las ventas los artículos de vestuario, seguidos del cardamomo, un producto que ha recuperado terreno en el mercado internacional. En los dos primeros meses de este año, el grano ya ocupa el primer puesto, con US $295 millones, monto que, además, supera en 27.9% a lo expedido en

enero y febrero de 2020.

Las exportaciones representan el 14% del Producto Interno Bruto de Guatemala.

Foto: Noé Pérez/DCA

También resaltan el banano, con US $136.7 millones, y el café, US $102.5 millones, como productos agrícolas, así como los artículos de vestuario,

US $225.9 millones.

A pesar de la pandemia, el valor de las exportaciones de productos en 2020 sumaron US $11 mil 562.7 millones, lo que representó una expansión de 3.5% en relación con 2019. El Banguat proyecta que para este año el crecimiento será del 9%.

Servicios

Los servicios también muestran una importante participación en la matriz exportadora del país. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), con base en datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, informó en su boletín de marzo que el ingreso de divisas por exportación de ese rubro subió 44% en el primer trimestre del año, comparado con el mismo período de 2020.

De enero a marzo de este año, el país captó US $301.6 millones por venta de servicios, US $92.1 millones más que en los primeros tres meses de 2020.