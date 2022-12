Prince Royce le canta al amor tóxico

Foto: Cortesía AMC/Netflix

Los servicios de streaming ayudan en la actualidad a que tengamos un gran número de series de TV a nuestra disposición. Soy un claro ejemplo de este fenómeno ya que, de ver una o dos series al año, ahora devoro esa misma cantidad durante solamente un mes.

Hoy presento, como en años anteriores, mi listado de lo que más me gustó en televisión durante 2022. Aclaro, respetable lector, que no vi Severence, The Sandman, Ted Lasso, House of the Dragons ni The Rings of Power; que sin duda me hubieran encantado. Con esto puesto sobre la mesa, comencemos:

Lo mejor: Better Call Saul (AMC/Netflix). Una verdadera joya. En el fondo, pienso que todos somos un poco de Jimmy McGill o Saul Goodman en algún momento de nuestras vidas.

Adiós y gracias por todo: Ozark (Netflix) y After Life (Netflix). Ozark me dejó rebotando en mi mente las ideas: ¿Ganaron los “buenos”? Ahora, After Life y el retuit que Ricky Gervais le regaló a mi columna acerca de la serie, nunca los olvidaré.

Risas en tiempos de pandemia: Barry (HBOMax). La tercera temporada elevó la serie a un nivel impensable con planos secuencias y escenas con una profundidad sorprendente en su mensaje, y eso sin olvidar la comedia.

Me voló la mente: Asylum, el episodio 5 de Moonknight (Disney+), nos brinda a un Óscar Isaac en su plenitud como intérprete.

Sos tan buena, pero incomprendida a la vez: Andor (Disney+). ¿Eres fanático de Star Wars? Date un regalo y dale play a Andor. Es tan buena que no parece un producto de Star Wars

hecho por Disney+.

Documental: Introducing, Selma Blair (Discovery+). La esclerosis múltiple se ha llevado a dos personas importantes en mi vida. Así que a Selma Blair, esta actriz que a muchos nos enamoró como Liz en Hellboy (2004), batallar con esta enfermedad neurológica, resulta algo tan humano como intenso.

Lo que no fue en tu año, no hace daño: High Fidelity (2020, Hulu) es una serie que respeta la historia original y la actualiza de una manera espléndida. Gran trabajo de Zoë Kravitz interpretando a un nuevo Rob. Como un ultra admirador del libro y el filme de High Fidelity, puedo dar el veredicto: ¡Fantástica versión 3.0! Una verdadera tristeza que no

habrá segunda temporada.

No esperaba nada, y aun así me decepcionaste: She-Hulk: Attorney at Law (Disney+). La arrogancia del equipo de escritores es de miedo.

"Don't ruin it!"



Don't miss the finale of Marvel Studios' #SheHulk: Attorney at Law, streaming tomorrow on @DisneyPlus. pic.twitter.com/5AZzTbYyqX — She-Hulk: Attorney at Law (@SheHulkOfficial) October 13, 2022

Difícil sentir empatía por ti: Che en And Just Like That… (HBOMax). Vaya manera de echar a perder una gran oportunidad de inclusión, algo que Sex and the City lo hizo muy bien en su tiempo.

Y, ¿te esperé tanto y me sales con esto?: Obi-Wan Kenobi (Disney+). Hizo que, inclusive, Jar Jar Binks se retorciera en su tumba, y eso que oficialmente no ha muerto aún. Y así, estimado lector, le deseo un final de año bendecido y con lindos momentos frente a una pantalla. ¡Nos vemos en 2023!

