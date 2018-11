Primera dama recibe reconocimiento de Olimpiadas Especiales por su labor en favor de las personas con discapacidad

Por su trabajo en favor de la inclusión y respeto de niños y jóvenes atletas con discapacidad, el presidente de Olimpiadas Especiales, Thimothy Shriver Kennedy, entregó hoy un reconocimiento a la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, en el marco del Congreso Global de Atletas de Olimpiadas Especiales “Líderes por la Inclusión”, en Santo Domingo, República Dominicana.

Marroquín agradeció el reconocimiento y resaltó la importancia del congreso antes mencionado, declarando que es “un espacio donde los atletas toman roles de liderazgo dentro y fuera del campo de juego”.

Durante el encuentro, la primera dama también fue testigo de la firma de un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y Olimpiadas Especiales Internacionales, para dar impulso a este tipo de justas deportivas.

“En apoyo de nuestra misión de lograr derechos humanos plenos para las personas con discapacidad intelectual, ¡estamos muy contentos de firmar hoy un nuevo acuerdo con la OEA”, publicó Olimpiadas Especiales en su cuenta oficial de Twitter.

In support of our mission to achieve full human rights for people with intellectual disabilities, we are excited to sign a new agreement today with @OAS_official! #ChooseToInclude #UnidosPorLaInclusión pic.twitter.com/ak8kbOmJqM

— Special Olympics (@SpecialOlympics) 12 de noviembre de 2018