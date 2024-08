Prevén ambiente cálido y nubosidad dispersa

En el Diario de Centro América (DCA) se publican hoy los acuerdos 211-2024, 212-2024 y 213-2024 del Ministerio de Gobernación (Mingob), con los cuales se convoca al personal de la Policía Nacional Civil (PNC) a participar en tres cursos de capacitación para ascensos dentro de la institución.

Los talleres habilitados son el Vigésimo Sexto Curso de Capacitación para Ascenso a Oficial Primero de Policía, con 150 vacantes; el Vigésimo Cuarto Curso de Formación para Ascenso a Subcomisario, con 30 espacios, y el Décimo Noveno Curso de Capacitación para Ascenso a Inspector de Policía, con 270 plazas.

Los interesados en estos procesos deben cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 39 y 59 del Acuerdo Gubernativo Número 102-2023, que regula el Régimen Educativo de la PNC. Entre estos se incluyen no estar ligado a proceso penal, no participar, actualmente, en otros procesos de formación, capacitación, especialización o profesionalización en cualquier centro educativo policial.

Además, no haber estado o estar fuera de funciones por razones laborales o médicas y no estar sujeto a procedimientos disciplinarios administrativos por infracciones graves o muy graves. Las postulantes no deben encontrarse en estado de gestación, como medida de protección a la vida, debido a que el desarrollo del curso requiere esfuerzo físico significativo.

Los interesados deberán preinscribirse de manera electrónica a través del portal oficial de la PNC (https://portal.pnc.edu.gt/), antes de las fechas indicadas en los acuerdos ministeriales correspondientes.