Presupuesto 2021 apoyará la reactivación económica

Ministro de Finanzas trabaja en un proyecto que financie grandes obras.

El Gobierno de Guatemala apostará por elaborar un proyecto de presupuesto 2021 enfocado en la reactivación económica, a fin de impulsar la economía nacional, que se ha visto afectada por el Covid-19.

“Será un presupuesto de reactivación económica; dentro del mismo habrá un capítulo para este tema, que estamos trabajando con los distintos ministerios, el sector privado y la banca multilateral para financiar grandes obras”, afirmó Alvaro González Ricci, ministro de Finanzas.

“Lógicamente un crecimiento económico debe ir enfocado a la nueva infraestructura y fortalecimiento de la red hospitalaria, entre otros”, agregó.

La cartera del Tesoro tiene hasta el 2 de septiembre para entregar, a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, el proyecto de presupuesto para su análisis, dictamen y traslado al pleno, que decidirá su aprobación.

Debido a ello, el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) habilitó el portal Presupuesto Abierto, en el que se impartirán talleres virtuales para la planificación del presupuesto 2021 y el multianual 2021-2025.

Más inversiones

González Ricci explicó que se ha solicitado a organismos internacionales la obtención de líneas de crédito de alrededor de US $2 mil millones, a fin de financiar el presupuesto de 2021.

Dichos recursos se sumarían a los US $1 mil millones que se aprobaron este año. De este monto se destinará, entre otros, US $193 millones para la construcción de cinco hospitales, US $20 millones para los hospitales de Amatitlán y Chimaltenango, US $100 millones para remozamiento y equipamiento de hospitales y US $150 millones para infraestructura vial.

“Tenemos una gran cantidad de recursos a buen precio y a muy buenos plazos, que tendrán destinos variados para los objetivos que se buscan”, concluyó.

En 2020 está vigente el presupuesto de 2019, que asciende a Q88 mil millones, por lo que el Ejecutivo solicitó y se aprobó una ampliación presupuestaria de más de Q22 mil millones para la atención de la emergencia del coronavirus (Covid-19). • Con información de la AGN