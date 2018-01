Préstamos por aprobar suman US $1.3 millardos

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) tiene como objetivo que el Congreso de la República apruebe US $1 mil 330 millones (Q9 mil 762.2 millones) en préstamos durante el primer cuatrimestre de 2018, para generar una cartera de inversión para los próximos cinco años.

“Uno de los retos más importantes de 2017 fue que se terminó sin la aprobación de préstamos. Pero, sino se autorizan pasarán dos cosas, la primera es que el siguiente Gobierno iniciará sin programas y dos, que empezaremos a perder credibilidad con los organismos internacionales”, dijo Julio Héctor Estrada, titular del Minfin.

En opinión de Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, es preferible adquirir deuda externa porque las tasas de interés son bajas respecto de las que dan los bancos nacionales y los plazos son de hasta 20 años, más un período de gracia.

Proyectos

Un total de US $550 millones (Q4 mil 37 millones) provendrían del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte del Banco Mundial, para financiar cuatro proyectos. Uno de ellos, para el mejoramiento de la gobernanza de los recursos públicos y nutrición, por US $250 millones (Q1 mil 835 millones).

El Banco de Desarrollo Interamericano (BID) desembolsaría US $460 millones (Q3.3 millardos); de esa cifra, US $150 millones (Q1.1 millardos) irían para mejorar la cobertura educativa, US $60 millones (Q440 millones) para el fortalecimiento del Ministerio Público y US $250 millones (Q1.8 millardos) para mejorar la transparencia fiscal.

El tercer financista sería el Banco Centroamericano de Integración Económica, con US $420 millones (Q3 mil 82 millones).

Ejecución

La ejecución de préstamos fue de Q1 mil 81.29 millones en 2017, equivalente al 58.92 por ciento.

Estrada precisó que con el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas, Acción Ciudadana y el BID lograron

desentrampar el crédito (Q80 millones) para el Instituto de Fomento Municipal, que solo llevaba ejecutado Q6 millones desde 2008.

“Se logró rescatar los fondos para la construcción del Hospital de Villa Nueva y se llegó a una ejecución del 98 por ciento, lo que permitió que no se devolvieran Q30 millones por no terminar el proyecto”, concluyó el funcionario.

Deuda aprobada

El Presupuesto para este ejercicio fiscal, que asciende a Q76 mil 989 mil 451 millones, será financiado con Q57 mil 994 millones 800 mil, provenientes de ingresos tributarios, Q10 mil 543 millones 500 mil en bonos del Tesoro y Q2 mil 580 millones 748 mil 472 en préstamos externos a largo plazo.

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas, comentó que esta semana saldrá publicado en este matutino el acuerdo que les permitiría iniciar con la colocación de la deuda en el mercado interno. Agregó que analizan colocar eurobonos en el segundo semestre.