Presidente y alcaldes abordan ejecución presupuestaria y vacunación

«Este es tu momento; toma tus maletas, abróchate el cinturón y disfruta el viaje de la vida”, es el mensaje de Emanuel Barahona en su libro Descubre tu propósito, que es biográfico y motivacional. “En 14 capítulos conocerás parte de mi vida, la cual está marcada por un accidente de tránsito que me llevó a pasar por tratamientos que me hicieron preguntarme cuál es mi propósito, situación que me hizo tomarme de la mano de Dios”. En sus páginas hay un tesoro de recursos e historias inéditas, asevera el autor.

“Todos deseamos tener una vida sin complicaciones y tener éxito, pero es necesario pasar por circunstancias para descubrir de qué estamos hechos y así lograr saber cuál es nuestro propósito en la vida.”

Emanuel Barahona

Descubre tu propósito a través de los retos que te presenta la vida. “Nadie quiere sufrir, pocos nos animamos a tolerar los procesos. Creemos que somos víctimas de las circunstancias y que nadie más nos entiende o apoya. Después de muchos años, soy testigo de que en cada situación que vivimos, Dios nos está empujando a sacar la mejor versión de nosotros”, expresó el cantante.

Fotos: Gabriel Herrera/DCA

La música y la fe en su corazón

El también emprendedor es originario de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, se ha dedicado a la música desde los 10 años porque se desarrolló en grupos musicales cristianos de estilo norteño. Y desde hace dos años comenzó su carrera como solista. En abril de este año lanzó su primer disco, Su nombre es, que está disponible en las plataformas digitales. En la actualidad está nominado en la categoría Gospel de los Premios Estela, que se llevarán a cabo en septiembre próximo.

Aparte de la música, entre sus proyectos está organizar conferencias basadas en su libro y continuar con sus presentaciones musicales.

Barahona quiere dejar un mensaje de esperanza, tanto en sus producciones musicales como en su libro. Fotos: Gabriel Herrera/DCA

Para conocer su música y otros proyectos, puede seguir sus redes sociales como @EMANUELBARAHONAOFICIAL . +

El libro Descubre tu propósito lo puede adquirir en Amazon, a US$10, o puede escribir un mensaje en sus redes sociales.