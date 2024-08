Presidente rinde homenaje a atletas olímpicos

Las mejoras que se implementan en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) fueron resaltadas por usuarios de esa terminal, especialmente por el servicio en la Oficina de Información, a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Los comentarios de los pasajeros han sido positivos, como el de una ciudadana de República Dominicana, quien expresó que llegó a Guatemala y en la citada unidad recibió información valiosa que la ayudó a crear un plan para su estadía en el país.

“Nos recibieron con mucha alegría. No veníamos con nada planificado, pero ya tenemos algunos planes gracias a los chicos que nos sugirieron algunos destinos para visitar”, agregó.

Otro visitante, proveniente de Colombia, felicitó por el servicio que recibió en la mencionada oficina. Afirmó que recibió una buena asesoría en relación con todos los aspectos turísticos y servicios.

“Yo soy de Monterrey, es mi primera vez aquí. Yo no conozco absolutamente nada, y con toda la asesoría que me ofrecieron ya no tengo problema para desplazarme”, señaló otro viajero, proveniente de México.