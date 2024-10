Presidente resalta importancia de recuperar sistema de justicia

Con interrogantes como ¿dónde estaban las auditorías y la Contraloría?, el Gobierno reveló ayer un acto de corrupción en el Hospital General San Juan de Dios (Hospigen), por 11 millones 834 mil 850 quetzales, en 2022 y 2023, durante la gestión de Alejandro Giammattei.

Por este caso, el Ejecutivo denunció a las empresas Grupo Propela, S. A. y Carreteras y Casas, S. A., así como a siete exfuncionarios y exempleados por irregularidades en servicios de remozamiento que no se realizaron y adjudicaciones innecesarias o falsas.

Estos trabajos ficticios habrían sido sobrevalorados y adjudicados en áreas inexistentes. La primera compañía citada está en la lista del caso B410, revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según las autoridades.

“Esto afecta directamente la salud de la población, la disponibilidad de medicamentos y la calidad de los hospitales”. Santiago Palomo Titular de la SCSPR

El hecho ilegal fue dado a conocer por el secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR), Santiago Palomo; el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Joaquín Barnoya, y el jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores.

Según Palomo, se detectó un patrón criminal de compras fraudulentas que involucraban comisiones y fraccionamientos sobre costos, de tal manera que los integrantes de la estructura pudieran “enriquecerse indebidamente a costa de quitarle el derecho a la salud a los guatemaltecos”.

“La crisis arrastrada, y deliberadamente mantenida por gobiernos anteriores, está llegando a su fin. Nuestra gestión está dispuesta a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los responsables paguen las consecuencias”, aseguró.

Además, el secretario enfatizó que las aristas de esta averiguación deben ser investigadas por el Ministerio Público (MP).

Con hecho pensado

Mynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del MSPAS, detalló que existe un fenómeno de corruptela que responde a un patrón institucionalizado, particularmente entre 2022 y 2023.

Destacó que estas ilegalidades no solo tienen que ver con el San Juan de Dios, sino con otros centros asistenciales que presentan el mismo esquema de defraudación en su patrimonio.

Melgar explicó que el Hospigen contrató a la entidad Grupo Propela, por 15 compras de baja cuantía, valoradas en 433 mil 700 quetzales y 129 procesos de compra directa por oferta electrónica, que asciende a 11 millones 401 mil 150, lo que totalizan 11 millones 834 mil 850 quetzales.

El comisionado Flores describió el caso como un “grave problema de corrupción”. La pesquisa se centra en estructuras jurídicas que han operado para evadir impuestos y malversar fondos públicos, explicó.

El análisis de los contratos del Estado, basado en datos abiertos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, ha permitido identificar irregularidades en los procesos de adquisición, expuso el encargado de la CNC.

Especificó que se hallaron contratos de mantenimiento y compras que no se justifican, así como documentos incompletos y sobrecostos en las ofertas adjudicadas.

El ministro Barnoya enfatizó que “abandonar el sistema de salud es una cosa, pero saquearlo es otra muy diferente. Es importante recuperar y dignificar este hospital”.

Las autoridades anunciaron que se ha comenzado a individualizar a otros responsables del fraude en ese recinto y se prevén acciones legales contra al menos dos exdirectores y otras autoridades que estuvieron involucradas en estas irregularidades.

¿Qué se dejó de atender?

De acuerdo con Erika Pérez, directora ejecutiva del Hospital General San Juan de Dios, con los más de 11.8 millones de quetzales saqueados en el centro asistencial se pudo haber cubierto, en un año, el salario de más o menos 125 médicos y 200 enfermeros o bien atender a 700 pacientes que necesitan quimioterapias.

Asimismo, la compra de lavamanos, insumos para 12 meses, medicamentos y camas, entre otras necesidades. Por su parte, Lissette Aguilar, subdirectora del hospital, afirmó que en el período del gobierno anterior hubo suficiente dinero para construir nosocomios, pero no se hicieron y los que ya existen no alcanzan, pues ya no hay espacio para los enfermos.