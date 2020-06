Presidente pide a los guatemaltecos cuidar su salud para reducir contagios

Durante entrevista en la TGW, el mandatario instó a tomar con responsabilidad las medidas contra el Covid-19.

Comprometido con salvaguardar la vida de los médicos, servidores públicos y población en general, el presidente Alejandro Giammattei hizo un llamado ayer a los guatemaltecos, durante una entrevista en Radio TGW, para que se protejan y puedan contribuir así a reducir la cantidad de casos de coronavirus (Covid-19) que se detectan diariamente en Guatemala.

“Hoy más que nunca ayudemos al personal médico cuidando nuestra salud y la de nuestros seres queridos, asumiendo con responsabilidad el distanciamiento social y siguiendo las medidas de prevención. Salvar las vidas de los guatemaltecos es nuestra prioridad”, comentó el mandatario.

Recordó que días como el martes recién pasado, cuando se registraron 35 fallecidos y 771 casos positivos, marcan la historia de un país, por lo que recordó la importancia de que las personas cumplan con las recomendaciones hechas por el Gobierno.

“La gente juega un papel fundamental en esta pandemia, porque si se cuidan, están cuidando a los demás, pero si se descuidan, ponen en riesgo a todas las personas que los rodean. Es necesario tener un grado de responsabilidad muy alto para cuidarse. Esa es la clave del éxito.” Alejandro Giammattei

“Fue un día espeluznante, que uno no quiere volver a vivir o recordar. Seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos para hacerle entender a la gente que este no es un problema de Gobierno, ni de la población, es un problema del mundo y todos debemos actuar para solucionarlo”, comentó el Presidente.

De igual manera, durante la entrevista, el gobernante reiteró el compromiso de los funcionarios de Estado por continuar laborando con el fin de garantizar la atención a la población en las diferentes instituciones.

“No podemos quedarnos encerrados en casa y tratar de dirigir un país desde ahí. No, no eso no se puede”, dijo el Jefe de Estado.

Resaltó que por su formación como médico ha tenido que estar en la primera línea de atención a la emergencia. “Comprendo la responsabilidad que esto conlleva, los riesgos que estoy corriendo, pero es lo correcto”, dijo.

“No estamos pensando en el riesgo que corremos, porque hay un deber, y si no estamos dispuestos a cumplir ese deber, no debemos ostentar el cargo para el que fuimos electos”, recalcó el mandatario Giammattei.

Destacó que las cifras se pueden mejorar manteniendo la cantidad de casos cerrados. “Debemos mantener los casos cerrados por recuperación en un 90 por ciento, y los cerrados por fallecimiento en un 10 por ciento, es así como se mide realmente la enfermedad, enfatizó.

Avanzan programas de apoyo a población vulnerable

El presidente Giammattei destacó que los beneficios de los 10 programas de apoyo implementados para ayudar a familias vulnerables por la pandemia de coronavirus (Covid-19) han sido entregados puntualmente.

“En el Bono a la Economía Informal se logró mandar más de 100 millones de quetzales, beneficiando a los trabajadores que día a día se ganan el alimento para su hogar”, dijo el mandatario. Mientras, en el programa Bono Familia ya se registran 2.7 millones de personas inscritas y no menos de un millón 400 mil ya cobraron el dinero.

Por aparte, mencionó que en el programa de apoyo a las microempresas ya se logró ejecutar más de 120 millones de quetzales. Entretanto, el Fondo de Protección del Empleo ha apoyado a más de 2 mil trabajadores de este sector.

Taiwán donará cinco mil pruebas rápidas de Covid-19

La República de China (Taiwán) donará cinco mil pruebas de sangre para la detección rápida de coronavirus (Covid-19).

“Hoy (ayer) me reuní con el embajador taiwanés, Li-Cheng Cheng, quien me informó que su país donará cinco mil pruebas de sangre que dan resultados en 10 minutos”, informó el gobernante.

Estas pruebas cuentan con un 95 por ciento de confiabilidad y son las que se están utilizando actualmente en el país asiático. Asimismo, informó que se entregarán 12 mil trajes de protección personal que serán distribuidos al personal médico en todo el país.

También comentó que durante la reunión con el embajador Cheng se le informó que Taiwán donará, en el mediano plazo, US $60 millones (Q461 millones 400 mil) para la construcción de módulos hospitalarios en el Hospital Roosevelt.