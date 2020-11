Presidente Giammattei destaca trabajo de Fundabiem y pide apoyar la Teletón

El presidente Alejandro Giammattei destacó hoy la labor de la Fundación Pro-Bienestar del Minusválido (Fundabiem) y pidió a la población apoyar la Teletón, que es organizada por dicha institución, para recaudar fondos y continuar con el trabajo social.

“Démosle Gracias a Dios que existe Fundabiem y que tenemos una institución que hace las cosas bien. El llamado hoy es a que pensemos que con ese aporte estamos dando la oportunidad para que una persona logre la libertad a través de obtener la plenitud de todas sus capacidades”, dijo el mandatario previo a entregar, en el set de transmisión del evento instalado en el Palacio Nacional de la Cultura, un aporte recolectado entre los funcionarios del Ejecutivo.

Es un gusto para mí entregar este donativo de Q360 mil 840 a la #Teletón2020 que junto con mi Consejo de Ministros recaudamos para apoyar a esta noble causa. #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/zQWJcYoja3 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) November 14, 2020

“Cuántos niños no hemos visto en la Teletón, que llegan en condiciones físicamente malas y salen caminando. Cuántos no hemos visto que tienen un accidente y llegan a Teletón y vuelven a ser productivos. Entonces por qué no darle la oportunidad para que siga funcionando porque hoy caminamos bien y mañana no sabemos. Cualquiera de nosotros está sujeto a un accidente o una enfermedad”, agregó.

Aporte económico

“En el Organismo Ejecutivo hicimos una colecta, el Presidente, ministros, secretarías, viceministros, todos pusimos algo”, dijo el Jefe de Estado previó a entregar a la Teletón Q360 mil 840.

“Hay una ventaja en esto, cuando uno dice es para la Teletón uno puede tener la fe y la confianza que va a ser para los niños discapacitados de Guatemala. Hoy tenemos una misión, hagámonos presentes y ayudemos a la Teletón”, remarcó luego.

Otros temas

Al final de su mensaje el gobernante indicó que la depresión tropical número 31 se convirtió en la tormenta tropical Iota y que debido a ello el país continuaba en alerta roja.

“Es previsible que la tengamos a partir del martes o miércoles en Guatemala y sus efectos se van a principiar a sentir” poco después, acotó. Por ello pidió los guatemaltecos que se alejen de los márgenes de los ríos. “Por favor cuidémonos, necesitamos unirnos, son momentos difíciles, pero los guatemaltecos somos luchadores, pero sobre todo somos un pueblo unido”, concluyó.